Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аврора", следовавший из Южно-Сахалинска до Охи (административный центр самого северного района Сахалина), в пятницу утром вынужден был вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинского международного аэропорта Южно-Сахалинска.

"По технической причине рейс HZ-3630 <...> вернулся обратно и благополучно совершил посадку в аэропорту Южно-Сахалинска в 10:19 (02:19 мск - прим. ТАСС)", - рассказали в пресс-службе.

По данным аэропорта, на борту воздушного судна находились 34 человека. По предварительным данным, пострадавших нет. На место выехали аварийные службы.