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Браконьера на Камчатке задерживали с погоней и стрельбой

В автомобиле задержанного было обнаружено более 400 кг лососевых пород рыб

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники госавтоинспекции на Камчатке задержали браконьера, в автомобиле которого было обнаружено более 400 кг лососевых пород рыб. При задержании полицейским пришлось открывать стрельбу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России по Камчатскому краю.

В Елизовском районе Камчатки сотрудники ГИБДД во время патрулирования улиц заметили автомобиль с тонированными стеклами. Инспекторы ДПС предприняли попытку остановить его, однако водитель решил скрыться. Преследуя правонарушителя, полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться и предупреждали о намерении применить табельное оружие. Но это не возымело действия.

"Когда преследуемая машина выехала за пределы населенного пункта, сотрудник ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух, а после - по колесам транспортного средства. Только после этого автомобиль остановился. При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили в его багажнике 238 экземпляров рыб (427 кг) ценных лососевых пород. Документов, подтверждающих законность вылова и транспортировки рыбной продукции, водитель транспортного средства не предоставил", - говорится в сообщении.

В настоящее время рыбная продукция изъята и помещена на ответственное хранение. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составляет более 5,5 млн рублей.

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