{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поезд сбил рабочих железной дороги в Китае

Девять человек погибли

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли при наезде поезда на рабочих железной дороги в провинции Ганьсу на северо-западе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, инцидент произошел в пятницу в 05:19 по местному времени (00:19 мск) на территории городского округа Цзиньчан, когда следующий из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) поезд № к596 наехал на рабочих, проводивших строительные работы на железнодорожных путях. Других деталей пока не приводится.

На месте ведутся спасательные работы, причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.

Теги
Китай
На Тайване объявили штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна
Судам рекомендовали оставаться в портах и безопасных бухтах
Читать полностью