В аварии на Чуйском тракте в Алтайском крае погибли три человека

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на Чуйском тракте в Алтайском крае, в результате чего три человека погибли, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

"ДТП произошло около 03:15 (23:15 мск) на 230-м км Чуйского тракта в Тальменском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211440, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции - они устанавливают обстоятельства произошедшего и регулируют движение на участке трассы.