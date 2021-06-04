В Якутии паром столкнулся с маломерным судном на реке Лена

ТАСС, 4 июня. Паром столкнулся с маломерным судном на реке Лена в Якутии в пятницу утром. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. В результате происшествия госпитализированы три пассажира маломерного судна.

"4 июня в 09:50 по якутскому времени (03:50 мск) на 1 639-м км реки Лена произошло столкновение маломерного судна "Волжанка-87" ИП Высоцкий Б. М., следовавшего по маршруту Якутск - Нижний Бестях, с паромом "СК-2016" ПАО "Ленское объединенное речное пароходство". В результате столкновения пострадали три пассажира "Волжанки", - говорится в сообщении. Пострадавшие находятся в больнице, степень тяжести вреда здоровью уточняется.

По данным ведомства, на пароме находилось семь грузовых и 26 легковых автомобилей и девять членов экипажа. На судне "Волжанка-87" находилось 10 пассажиров и судоводитель. Судно "СК-2016" повреждений не получило.

"Якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. Якутской транспортной прокуратурой по данному транспортному происшествию организована проверка", - отмечается в релизе.