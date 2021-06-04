В Крыму рабочий погиб в результате взрыва при сварочных работах

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Рабочий погиб в Крыму в результате взрыва, произошедшего при сварочных работах на цистерне, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Предварительно установлено, что во время сварочных работ пустой цистерны, где ранее хранились нефтепродукты, произошел хлопок, в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Щелкино Ленинского района Республики Крым.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"), которая предполагает до четырех лет лишения свободы. Следователи проверят соблюдение трудовых отношений, мер безопасности и охраны труда на предприятии.

По данным региональной прокуратуры, ведомством также организована проверка.