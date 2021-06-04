"Ангарскому маньяку" к двум пожизненным срокам добавили еще почти 10 лет за два убийства

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам колонии бывшего милиционера, "ангарского маньяка" Михаила Попкова, который ранее получил два пожизненных срока за 81 убийство, а в 2020 году сознался еще в двух эпизодах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления СК России по Иркутской области.

"4 июня приговором Ангарского городского суда Михаил Попков признан виновным. С учетом мнения государственного обвинения ему назначено наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы. С учетом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Убийства двух женщин, за которые Попков получил третий срок, он совершил в 1995 году в Ангарске. Тело одной из жертв до сих пор не найдено, говорится в сообщении пресс-службы Ангарского городского суда. Несмотря на полное признание подсудимым своей вины, от последнего слова он отказался.

"Ангарский маньяк" совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Была доказана причастность Попкова, который уволился из органов внутренних дел в 1998 году, к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин. Первый пожизненный срок он получил в январе 2015 года за 22 убийства. В декабре 2018 года суд приговорил его ко второму пожизненному заключению. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом он был признан вменяемым.

В июле 2020 года Следственный комитет сообщил, что экс-милиционер сознался еще в двух убийствах. В связи с расследованием новых эпизодов Попков был этапирован в Иркутскую область из Мордовии, где отбывал наказание в колонии для пожизненно осужденных.