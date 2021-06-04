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НПЗ в Тегеране возобновил производство после пожара

Крупный пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе начался 2 июня, загорелся резервуар с топливом вместимостью 20 тыс. баррелей

ТЕГЕРАН, 4 июня. /ТАСС/. Тегеранский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу после крупного пожара, который начался в среду, 2 июня. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор НПЗ Хамид Арманфар.

"Учитывая то, что пожар полностью потушен <...>, Тегеранский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство", - цитирует его агентство IRNA. Арманфар добавил, что "на текущий момент производство на НПЗ осуществляется без каких-либо проблем".

Крупный пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе начался в среду вечером. Загорелся резервуар с топливом вместимостью 20 тыс. баррелей. В четверг заместитель министра нефти Ирана Алиреза Садег Абади сообщил, что пожар на НПЗ в Тегеране полностью потушен. При этом завод временно прекратил свою работу на время тушения и устранения возникших проблем.

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ страны, обеспечивая около 15% нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. НПЗ расположен в южной части провинции Тегеран.

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