СК сообщил о трех случаях падения детей из окон в Москве за сутки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Трое детей выпали из окон домов в Москве за последние сутки, двое из них погибли. Об этом журналистам сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, с наступлением теплого времени года в столице участились случаи выпадения детей из окон. "Только за прошедшие сутки произошло три таких случая на юге и северо-востоке Москвы, в результате двое детей погибли и один находится в больнице", - сообщила Иванова.

Следователи просят родителей не оставлять детей без присмотра, если в квартире открыты окна. В СК напомнили, что москитная сетка создает ложное чувство безопасности.