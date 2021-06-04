В Сербии произошли взрывы на складе военного завода

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александар Вулин сообщил о взрывах и пожаре, которые произошли утром в пятницу на складе оборонного предприятия "Слобода" в городе Чачак. По словам министра, ситуация в Чачке под контролем, пострадавших нет.

"Взрыв, к счастью, произошел на складе готовой продукции, а не на самом предприятии. С 1:30 утра я на прямой связи с главой Сектора по ЧС и директором полиции. На место прибыли 35 пожарных из Сектора по ЧС, а также 10 дежурных пожарных Чачка. Больше всего мы боялись, что кто-то не эвакуирован, к счастью, все работники предприятия эвакуированы", - заявил Вулин в эфире канала РТС.

Министр обороны отметил, что рассматривалась возможность эвакуации значительной части города Чачак, однако в итоге это не потребовалось. "24 часа спустя после последнего взрыва пожарные смогут зайти на сгоревший склад, важнее всего, чтобы все было безопасно", - считает министр.

В заявлении компании "Слобода" сообщается, что пожар произошел в отдельной части фабрики, где складируются и хранятся элементы и готовая продукция боеприпасов малых калибров. В той части фабрики, где произошел пожар, рабочих не было, в остальных частях предприятия было около 60 рабочих. Когда позволили условия, они были эвакуированы при помощи пожарных и компании, говорится в сообщении. Отмечается, что в результате взрывов нанесен материальный ущерб, размеры которого еще предстоит выяснить. На месте инцидента находятся следственные органы, компания "Слобода" сформировала следственную комиссию, которой предстоит выяснить причины инцидента.

По данным местных СМИ, взрывы на складе начались около 01:30 часов ночи. Жители ближайших домов были эвакуированы, подъезд к территории предприятия блокирован полицией.

Идет расследование инцидента.