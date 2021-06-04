В Бурятии возбудили дело после взрыва на руднике

УЛАН-УДЭ, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после ЧП в шахте на руднике "Владимирский" в Бурятии и гибели рабочего. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По факту взрыва и гибели 30-летнего мужчины на золотодобывающем предприятии ООО "Рифей" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, днем 3 июня 2021 года в штольне №1 рудника "Владимирский" при проведении горных работ по добыче полезных ископаемых в подземном горном участке произошел взрыв. В результате погиб проходчик. Ранее сообщалось, что в тот день в шахте работали всего восемь человек, из них семеро эвакуировались самостоятельно, госпитализация им не потребовалась.

"В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. В ближайшее время с участием профильных специалистов будет проведен детальный осмотр места происшествия в штольне, где непосредственно произошел взрыв. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской, взрывотехнической и иных экспертиз для установления точной причины аварии, вызвавшей гибель рабочего", - добавили в следственном управлении.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что семье погибшего будет оказана помощь.