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Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе
Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе
Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе
Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе
Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе

Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
© Виталий Тимкив/ТАСС

Специалисты продолжают фиксировать незначительные выносы нефтепродуктов в Туапсе после разлива, произошедшего в конце мая.

  • 25 мая в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов.
  • В городе ввели режим повышенной готовности.
  • По предварительным данным, нефтепродукты могли попасть в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора в результате незаконной врезки.
  • Площадь загрязнения акватории моря составляла 1 134 427 кв. м.
  • Впоследствии масляные пятна в море были ликвидированы.
  • Региональное управление Росприроднадзора возбудило в отношении муниципального предприятия "ЖКХ города Туапсе" административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов.
  • Следственный комитет по факту загрязнения акватории Черного моря возбудил уголовное дело.
  • Росприроднадзор оценивает ущерб в 70 млн рублей, ответственные за утечку пока не найдены.
  • Формальным подозреваемым в разливе является муниципальное предприятие, которое владеет объектом в настоящее время, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
  • В администрации Туапсе заявили, что разлив нефтепродуктов не угрожает проведению курортного сезона. Жалобы от гостей прибрежных гостиниц не поступали.
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