Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе

Специалисты продолжают фиксировать незначительные выносы нефтепродуктов в Туапсе после разлива, произошедшего в конце мая.
- 25 мая в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов.
- В городе ввели режим повышенной готовности.
- По предварительным данным, нефтепродукты могли попасть в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора в результате незаконной врезки.
- Площадь загрязнения акватории моря составляла 1 134 427 кв. м.
- Впоследствии масляные пятна в море были ликвидированы.
- Региональное управление Росприроднадзора возбудило в отношении муниципального предприятия "ЖКХ города Туапсе" административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов.
- Следственный комитет по факту загрязнения акватории Черного моря возбудил уголовное дело.
- Росприроднадзор оценивает ущерб в 70 млн рублей, ответственные за утечку пока не найдены.
- Формальным подозреваемым в разливе является муниципальное предприятие, которое владеет объектом в настоящее время, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
- В администрации Туапсе заявили, что разлив нефтепродуктов не угрожает проведению курортного сезона. Жалобы от гостей прибрежных гостиниц не поступали.