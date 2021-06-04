СК проверяет следователей, возбудивших дело против полицейского в Новосибирской области

ТАСС, 4 июня. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского, который 28 мая при задержании выстрелил в 19-летнего молодого человека в Новосибирской области. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки. Уголовное дело по поручению председателя СК России передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат", - сказала она.

Бастрыкин также поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области немедленно доложить об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, а также ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления его личности. В этот момент действиям сотрудникам ДПС начал препятствовать 19-летний молодой человек. По данным следователей, полицейский, выходя за пределы своих полномочий, применил насилие в отношении молодого человека, ударив его. После чего сотрудник полиции вынул из кобуры свой табельный пистолет и непроизвольно выстрелил в голову потерпевшему. 30 мая он умер в больнице. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу сотрудника полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело.