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Имама мечети в Красноярском крае приговорили к шести годам колонии за поддержку терроризма

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Имама мечети в Лесосибирске Красноярского края Марата Мухаметшина приговорили к шести годам колонии строгого режима за содействие террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"Решением Первого Восточного окружного военного суда Марат Мухаметшин приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

По информации ФСБ, Мухаметшин при изучении мусульманских традиций и арабского языка склонял жителей региона к совершению преступлений террористической направленности и распространению экстремистских материалов (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

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