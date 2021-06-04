Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга задержали по подозрению в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника одного из отделов УМВД по Екатеринбургу, возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Трое полицейских поймали жителя Екатеринбурга на хранении и употреблении наркотиков, провели операцию по их изъятию и, обнаружив на компьютере жертвы пикантные видео с его участием, предложили ему не публиковать видео за взятку в миллион рублей через посредника - адвоката. Как выяснилось, 750 тыс. рублей предназначалась для заместителя начальника одного из отделов УМВД России по Екатеринбургу, который был задержан при попытке получения взятки в 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело полицейскому вменяется ч. 5 п. "в" ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), в отношении адвоката возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил задержание полицейского. "Должностное лицо, о котором идет речь, было установлено и задержано сотрудниками регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в ходе совместной оперативной разработки. Подозреваемый на период разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей и помещен под стражу в изолятор временного содержания. По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - сказал он.