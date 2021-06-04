Директора литейного завода в Балашихе задержали за невыплату работникам 58,4 млн рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подмосковные следователи задержали директора ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" Никогоса Окрояна в рамках расследования уголовного дела о невыплате сотрудникам предприятия свыше 58,4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следственным отделом по Балашихе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) в отношении Окрояна Никогоса Семеновича, который в настоящее время задержан для проведения с ним следственных действий", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Он был задержан на рабочем месте.

В материалах уголовного дела речь идет о невыплате не менее 58,4 млн рублей зарплаты руководством ОАО "БЛМЗ" в лице задержанного директора в период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

По словам источника ТАСС, более точная сумма следствием пока не установлена, "но причастность Окрояна подтверждается финансово-хозяйственной документацией и показаниями самого директора", а также показаниями потерпевших - работников предприятия.

Официальными комментариями органов следствия и завода ТАСС пока не располагает.

ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" основан в 1932 году и является одним из градообразующих предприятий Балашихи Московской области. ОАО "БЛМЗ" участвовал в строительстве многих объектов городской инфраструктуры Балашихи, некоторые жители города работают на заводе уже поколениями, указано на официальном сайте предприятия. "БЛМЗ" является лидирующим предприятием по литью изделий из титана, магния и алюминия и осуществляет высокоточную механическую обработку различных металлов, сборку высокотехнологичных изделий и обработку защитными покрытиями.