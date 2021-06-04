В Ижевске задержали похитителя плюшевых медведей, который дарил игрушки девушкам

ИЖЕВСК, 4 июня. /ТАСС/. Полицейские в Ижевске задержали 17-летнего студента, который воровал плюшевых медведей и дарил их знакомым девушкам. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Ижевску.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что похищенных медведей подарил знакомым девушкам", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что игрушки изъяли у девушек и вернули владельцу.

По данным пресс-службы, в конце мая в полицию поступило два заявления от индивидуального предпринимателя о кражах плюшевых медведей из магазина, расположенного по улице Петрова. По ночам злоумышленник разбивал стекло витрины булыжниками и скрывался с похищенными плюшевыми медведями. В первом случае злоумышленник похитил игрушку стоимостью 3 тыс. рублей, во втором - более 4,8 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступлений задержали 17-летнего студента техникума.