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В Москве задержали телефонных мошенников, обманувших ветерана войны Василия Пронина

Подозреваемые украли у ветерана 400 тыс. рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина", - сказала она.

Волк сообщила, что в ходе обысков у задержанных изъяли средства связи, банковские карты, деньги. "Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется", - добавила представитель МВД.

Ранее сообщалось, что московские полицейские разыскивают телефонных мошенников, укравших 400 тыс. рублей у ветерана Великой Отечественной войны. По данным полиции, ветерану позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили ТАСС, что надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.

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