Помощник мэра Ялты арестована по делу о превышении полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Помощник мэра Ялты в пятницу заключена под стражу как фигурант дела о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте городского суда.

"Ялтинский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении помощника главы администрации города Ялты, обвиняемой в совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенные нарушения охраняемых законом и интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий", - говорится в сообщении. Санкция вменяемой ей статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, чиновницу задержали 2 июня. Помощником главы города она работает с апреля 2021 года. С декабря 2018 года занимала должность начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты. Ее подозревают в том, что она незаконно изменяла градостроительную документацию так, что на ранее охраняемых зонах становилась возможной застройка.