Вучич сообщил, что ущерб от взрывов на военном складе в Сербии составил €1,5-2 млн

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Ущерб от взрывов и пожара, которые произошли утром в пятницу на складе оборонного предприятия "Слобода" в сербском городе Чачак, составил €1,5-2 млн. Об этом заявил в пятницу журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Ущерб от взрывов на военном предприятии в Чачаке составил €1,5-2 млн", - заявил Вучич, отметив, что в настоящий момент вертолеты готовятся к тушению пожара.

Ранее глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что взрыв произошел около 01:30 утра, жертв и пострадавших нет, все работники предприятия были эвакуированы. Министр обороны отметил, что рассматривалась возможность эвакуации значительной части города Чачак, однако в итоге это не потребовалось.

В заявлении компании "Слобода" сообщается, что пожар произошел в отдельной части фабрики, где складируются и хранятся элементы и готовая продукция боеприпасов малых калибров. В той части фабрики, где произошел пожар, рабочих не было, в остальных частях предприятия было около 60 рабочих. Когда позволили условия, они были эвакуированы при помощи пожарных и компании, говорится в сообщении. На месте инцидента находятся следственные органы, компания "Слобода" сформировала следственную комиссию, которой предстоит выяснить причины инцидента.

По данным местных СМИ, взрывы на складе начались около 01:30 часа ночи. Жители ближайших домов были эвакуированы, подъезд к территории предприятия блокирован полицией.

Идет расследование инцидента.