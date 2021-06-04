Суд в Челябинске заключил под стражу областного замминистра строительства по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца первому заместителю министра строительства региона, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

Чиновник был задержан правоохранителями накануне. По материалам управления ФСБ России по Челябинской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 августа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в течение 2020 - начале 2021 года получил взятку в размере около 1,2 млн рублей от представителя коммерческой организации. Деньги были переданы за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах организации.

Ранее также со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщалось, что следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме.