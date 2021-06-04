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В Пензенской области пять автомобилей столкнулись на трассе

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое детей

ПЕНЗА, 4 июня. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись в пятницу днем на трассе в Пензенской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 11:20 мск на 417-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo, а также легковые автомобили Ford, Volvo, Hyundai и Renault.

"В результате происшествия пассажиры автомобиля Ford - мальчики 2018 и 2020 годов рождения и женщина 1989 года рождения, а также водитель автомобиля Volvo - женщина 1984 года рождения - получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.

После ДТП проводится проверка.

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