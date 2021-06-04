Бывшего ректора технического вуза в Воронеже обвинили в присвоении более 58 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 4 июня. /ТАСС/. Бывший ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный обвинен в присвоении выплат и премий свыше 180 сотрудников вуза на общую сумму более 58 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области по итогам передачи дела в суд.

"По версии следствия, руководитель образовательного учреждения в период с 2015 по февраль 2020-го путем начисления необоснованных выплат стимулирующего характера и премиального вознаграждения более чем 180 штатным сотрудникам похитил свыше 58 млн рублей, которые обратил в свою пользу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Колодяжного подозревали в том, что он присвоил премии сотрудников вуза на сумму не менее 2 млн рублей.

Как уточняется в сообщении, Колодяжный обвинен в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере), в пятницу следователи передали дело на рассмотрение в Центральный районный суд Воронежа.

Как сообщал ТАСС, Колодяжного задержали 2 марта 2020 года по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту противоправных действий должностных лиц учебного заведения. Ленинский суд Воронежа избрал Колодяжному меру пресечения в виде заключения под стражу.