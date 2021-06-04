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Ребенок госпитализирован после падения из окна частного детсада в Астрахани

Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое

АСТРАХАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Пятилетний мальчик госпитализирован после выпадения из окна частного детсада в Астраханской области, проводится проверка, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Утром 3 июня 5-летний мальчик совместно с другими детьми и воспитателем находился в игровой комнате частного детсада, расположенного на третьем этаже многоквартирного дома в Астрахани. Оставшись без присмотра воспитателя, ребенок зашел в соседнюю комнату, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна третьего этажа на бетонное покрытие. Мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении.

Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.

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