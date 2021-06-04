Блогер Литвин попал в ДТП на западе Москвы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. YouTube- и Instagram-блогер Михаил Литвин на своем BMW столкнулся с легковой машиной на Мосфильмовской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Известный блогер Михаил Литвин попал на своем BMW в ДТП на Мосфильмовской улице, он столкнулся с каршеринговым автомобилем", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, уточнив, что никто не пострадал.

2 июня СК начал проверку из-за опубликованного на канале блогера видео, где вертолет взлетает с примотанным скотчем к его днищу мужчиной. Литвин платит добровольцам за участие в подобных видеосъемках.

Михаил Литвин вошел в топ-10 самых просматриваемых блогеров в России по версии YouTube в 2020 году. У него насчитывается около 7 млн подписчиков в YouTube и 13 млн в Instagram.