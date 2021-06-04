СПЧ следит за ситуацией с задержанием новосибирского полицейского, застрелившего мужчину

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заместитель главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора находится на связи с женой полицейского из Новосибирской области, который при задержании случайно застрелил мужчину. Как сообщает пресс-служба СПЧ в пятницу, супруга задержанного сотрудника ДПС Наталья Гусева обратилась за защитой к президенту РФ, главе СК и директору ФСБ.

"Совет следит за развитием ситуации, я на связи с Натальей, очень обеспокоена тем, что сказала Наталья, важно разобраться в ситуации. В любом случае Совет приложит все усилия для защиты прав человека", - приводятся слова Киркоры в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба регионального ГУ МВД, в ряде СМИ и интернете "получила распространение информация о якобы поступающих угрозах в адрес семьи сотрудника ГИБДД Новосибирской области". Указанная информация не соответствует действительности, при опросе "супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности", в действительности "каких-либо угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало", говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент действиям сотрудникам ДПС начал препятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

По версии СК, преодолевая оказываемое сопротивление и выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу. После чего сотрудник вынул из кобуры свой табельный пистолет и, направив в сторону мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок, в результате чего потерпевший получил пулевое ранение головы. 30 мая потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу сотрудника полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело. Вместе с тем председатель СК РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти).