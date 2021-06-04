В Новосибирской области из СИЗО освободили полицейского, выстрелившего в нарушителя

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, случайно выстрелившего в голову нарушителю 28 мая.

Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня по поручению председателя Следственного комитета следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказала она.

По данным СК, 28 мая на автодороге Сибирь двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование остановиться. Машину задержали в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину к служебной машине. В ответ он примерил физическую силу к сотрудникам полиции. Второй пассажир автомобиля также ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления. "В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.

В голову одного из нарушителей случайно выстрелил полицейский. От ранения 19-летний молодой человек умер.