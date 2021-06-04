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Roland Garros

Российская теннисистка Сизикова может покинуть Францию

В отношении спортсменки, подозревающейся в проведении договорной игры, не стали вводить судебный контроль

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Французские власти не стали вводить судебный контроль в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой, которая была освобождена из-под стражи в пятницу вечером после 24-часового задержания. Как сообщил адвокат россиянки Фредерик Бело, она может свободно покинуть страну.

"Задержание не стали продлевать. После освобождения она получила паспорт и может покинуть французскую территорию. В ее отношении не вводился судебный контроль, и это вновь доказывает, что у подозрений в отношении нее нет серьезных оснований", - сказал он.

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