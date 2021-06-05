В Киеве совершили покушение на замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о покушении на заместителя главы агентства Владимира Павленко.

"Утром 2 июня у собственного дома совершено нападение на заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, - говорится в пятницу в сообщении АРМА в Facebook. - По информации правоохранителей, неустановленные лица несколько раз стреляли в Павленко из огнестрельного оружия. Чиновник получил ранения средней степени тяжести, он находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет".

В феврале АРМА заявляло о давлении на своих сотрудников.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений - центральный орган исполнительной власти со спецстатусом. Создано в 2015 году. Занимается розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, которые могут быть конфискованы в доход государства.