Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Медики оценивают состояние двух пострадавших при стрельбе в Казани детей как тяжелое, но динамика лечения позитивная, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Двое детей - ребенок с огнестрельным ранением и ребенок с ранением в нижние конечности, у них позитивная динамика, но состояние тяжелое. Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения", - сказал он.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. В результате погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц. На сегодняшний день в федеральных клиниках остаются 4 ребенка и 3 взрослых. В стационаре Детской республиканской клинической больницы продолжают лечение трое пациентов. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.