Площадь лесных пожаров в России выросла почти на 20%

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров на землях лесного фонда в России за прошедшие сутки снова выросла почти на 3 тыс. га или на 18,8%, сообщает в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Сутки назад в России действовало 77 лесных пожаров на площади 15 178 га.

"За прошедшие сутки 04 июня 2021 в России ликвидировано 88 лесных пожаров на площади 3 571 га. На 00:00 мск 05 июня 2021 года на территории Российской Федерации действовал 81 лесной пожар на площади 18 040 га, по которым проводились работы по активному тушению", - сообщает ведомство.

По-прежнему наибольшая площадь возгораний наблюдается в Красноярском крае - 10 971 га. Также крупные очаги действуют в Якутии (3 374 га), Камчатском крае (1 292 га), Иркутской (1 092 га) и Тюменской (1 051 га) областях. Кроме того, небольшие пожары в лесах отмечаются в Свердловской, Кировской и Магаданской областях, в республиках Коми, Бурятии и Карелии, Алтайском и Пермскойм краях а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

На тушении задействован 3 831 человек, 636 единиц техники, 91 воздушное судно на мониторинге и еще 34 - на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана", в Якутии задействованы 52 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ. Режим ЧС введен на всей территории Тюменской области и в одном районе Красноярского края. Особый противопожарный режим действует в 46 субъектах Российской Федерации.