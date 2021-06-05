Теплоходный маршрут Красноярск - Усть-Мана приостановил работу из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Популярный речной маршрут Красноярск - Усть-Мана приостановит работу из-за паводка, так как теплоходы не могут безопасно пристать к берегу. Об этом в субботу сообщается на странице Министерства транспорта Красноярского края "ВКонтакте".

В городе из-за паводка оказались подтоплены городские набережные на левом и правом берегах, в Октябрьском районе - придомовые территории и гаражи на улице Лесной, острова на реке, лодочные причалы в Советском районе.

"Один из социально значимых дачных маршрутов "Красноярск - Усть-Мана" временно прекращает свою работу. Причина - подтопление пониженных участков местности, которые расположены по берегам Енисея <...>. Места подхода теплоходов затоплены. Суда не могут безопасно пристать к берегу, чтобы забрать на борт или, наоборот, высадить людей", - говорится в сообщении.

В справочной АО "ПассажирРечТранс", чьи скоростные суда ходят по этой линии, сообщили, что уже сейчас выполняется не весь маршрут. "До Усть-Маны пока рейсы не выполняются, теплоходы ходят только до Толтыгино <...>. На Торговом центре тоже притопило причалы", - уточнили в справочной.

Из-за увеличения водосбросов на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС (делается для пропуска излишков воды во время паводка - прим. ТАСС) силы МЧС и муниципалитета переведены в режим повышенной готовности.