Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки вырос почти до 4,5 м

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей в Красноярске, где паводком подтоплены набережные, причалы и береговая линия островов, за сутки увеличился на 20 см, до почти 4,5 м. Об этом в субботу сообщила пресс-служба мэрии города.

Ранее из-за роста увеличения водосброса на Красноярской ГЭС были подтоплены набережные Красноярска, острова, находящиеся на Енисее в черте города, спортивная площадка в центральной части краевого центра, придомовые территории и гаражи в Октябрьском районе города. Сохраняется риск дальнейших подтоплений. По данным на утро пятницы, водосброс на ГЭС составлял 6,53 кубометров в секунду, уровень воды в реке Енисей - 426,6 см.

"По состоянию на 07:00 (03:00 мск) 5 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 7 тыс. кубометров в секунду, уровень воды в реке Енисей - 447", - говорится в сообщении.

По информации ресурсоснабжающей компании "Краском", критический уровень воды в Енисее для работы водозаборов составляет 650 см.

Увеличение водосброса связано с продолжением таяния снегов в горной части бассейна водохранилища ГЭС, кроме того, с 5 по 9 июня в южных районах края ожидаются ливни. Все это приведет к повышенному (на 70% выше нормы) притоку воды в водохранилище к концу первой декады июня. При этом по информации Енисейского бассейнового управления, из-за поэтапного повышения водосброса удалось снять риски превышения водосброса свыше 8 тыс. кубометров в секунду.

До этого масштабные подтопления в Красноярске были в 2006 году, когда водосброс на ГЭС достигал 11 тыс. кубометров в секунду.