Один человек пострадал в результате хлопка в жилом доме в Петербурге

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал, 40 эвакуированы при хлопке в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Хлопок произошел в комнате в одной из квартир на проспекте Энтузиастов. Пострадал один человек, 40 эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что его причины устанавливаются. "В результате происшествия в жилом девятиэтажном доме в квартире на пятом этаже в стене со смежной квартирой обнаружены трещины", - сообщили в МЧС. Подразделениями из подъезда эвакуировано 40 человек.