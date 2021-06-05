В Новосибирске арестовали мужчину, напавшего на полицейского

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова - фигуранта дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал Исмаилову И. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года", - сообщили в суде.

Он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти").

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по региону, инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требование об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники полиции начали преследование, машина остановилась у придорожной гостиницы, а ехавшие в нем мужчины попытались скрыться, но полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать полицейскому сопротивление. В ходе борьбы с мужчинами один из сотрудников правоохранительных органов случайно выстрелил из табельного оружия в 19-летнего нарушителя. От ранения молодой человек умер.

В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. Сначала суд заключил его под стражу. Однако дело приобрело большой общественный резонанс и сотруднику полиции изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Двух подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержали.