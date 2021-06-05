Обвиняемого в убийстве туристки на Урале арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в убийстве туристки из Перми в Свердловской области, взят под стражу. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Вчера следователем СК РФ 43-летнему жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное из корыстных побуждений". Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей", - говорится в сообщении

Уточняется, что по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, в их числе допросы и осмотр места происшествия. Также назначен комплекс судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая.

"За указанное преступное деяние обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 29 мая женщина на своем автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области. Оставив машину на городской плотине, она добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серге на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась. В ночь на 30 мая обвиняемый убил женщину, после чего похитил принадлежащее ей имущество.