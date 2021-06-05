В Котельниках по подозрению в разглашении гостайны задержали сотрудника СИЗО-8

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления собственной безопасности ФСИН России задержали на территории торгового центра в Котельниках одного из сотрудников следственного изолятора №8 по Московской области, подозреваемого в разглашении государственной тайны. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на автомобильной стоянке, расположенной на территории одного из крупных торговых центров в Котельниках, сотрудниками УСБ ФСИН России задержан один из сотрудников ФКУ СИЗО-8 УФСИН России по Московской области по подозрению в разглашении государственной тайны, - сказал собеседник агентства. - У задержанного изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным следствия, он собирался передать третьим лицам, не имеющим доступа к гостайне".