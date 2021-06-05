В Дагестане отстранили от должности ректора медицинского вуза

МАХАЧКАЛА. 5 июня, /ТАСС/. И.о. ректора Дагестанского государственного медицинского университета, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, отстранили от должности. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Советский районный суд временно отстранил от должности и.о. ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева на время следствия. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - сказал источник.

По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемый, желая угодить своему родственнику, устроил на должность в университетскую поликлинику своего племянника. Отмечается, что подозреваемый совершил это "заведомо зная, что последний не планирует исполнять свои трудовые обязанности. Фиктивным трудоустройством также преследовалась цель снижения стоимости обучения племянника на 50%", - сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В следственном управлении отметили, что действиями ректора были существенно нарушены права и законные интересы образовательного учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.