Теплоход "Барракуда" затонул в Волге в Самарской области

ТАСС, 5 июня. Затопление теплохода "Барракуда" произошло в субботу рядом с островом Поджабным в Самарской области, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 11:10 (10:10 мск) поступило сообщение, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода "Барракуда" в реке Волга в районе острова Поджабный в Самарском районе города. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, для обследования акватории Волги к месту направлены специалисты поисково-спасательной службы региона и центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области.

"На движение судов данное происшествие не влияет", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России, с теплохода была спасена команда из четырех человек экипажа. Ведомство проводит проверку в связи с происшествием.