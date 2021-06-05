{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге спасли двух детей с балкона горящей квартиры в жилом доме

Пожар произошел в доме №46 на проспекте Стачек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пожар возник в квартире жилого дома на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, в результате на балконе оказались отрезанными от выхода два ребенка и женщина. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

По данным главка, возгорание возникло около 12:20 мск в доме №46. "На четвертом этаже горит квартира открытым огнем. На балконе люди, проводятся работы по спасению при помощи трехколенной лестницы", - сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, двух детей в настоящее время удалось спасти, продолжаются работы по спасению женщины, также ведутся работы по тушению возгорания.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Ураганный ветер обрушился на город Шагонар в Туве
Ветер повредил крыши зданий и машины
Читать полностью