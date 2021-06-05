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Ураганный ветер обрушился на город Шагонар в Туве

Ветер повредил крыши зданий и машины

ТАСС, 5 июня. Ураган обрушился на тувинский город Шагонар, повреждены крыши зданий, машины. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

"Поступило сообщение об ураганном ветре в Шагонаре. Разрушены крыши зданий, повреждены машины и другое имущество граждан. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности", - сообщил он, попросив жителей по возможности оставаться дома.

Местным администрациям поручено по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии.

В пятницу в Туве было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и дождем.

Теги
РоссияТываХовалыг, Владислав Товарищтайович
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