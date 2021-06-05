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МВД предъявило обвинение в мошенничестве обманувшим ветерана войны Василия Пронина

Полиция требует ареста для обвиняемых

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские просят Кузьминский суд Москвы арестовать двух мужчин, задержанных за телефонное мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве.

"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Конькова А. Ю. и Алимирзаева Р. Р., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Судебное заседание в отношении Алексея Конькова уже началось", - сказала пресс-секретарь суда Карина Каленая.

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