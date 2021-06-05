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Суд арестовал двух телефонных мошенников, обманувших ветерана войны Василия Пронина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца двух мужчин, задержанных за телефонное мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок избранной меры - до 1 августа", - сказала пресс-секретарь суда Карина Каленая.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки. Никто из арестованных вину не признает, каждый из них заявляет, что его "подставил человек из интернета".

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