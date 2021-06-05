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Источник: в Туве 18 человек пострадали при опрокидывании грузовика

В Туве 18 человек пострадали при опрокидывании грузовика - источник.

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