{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водитель опрокинувшегося в Туве грузовика скрылся с места аварии

Полицейские его разыскивают

ТАСС, 5 июня. Водитель перевозившего людей грузовика, перевернувшегося в Чаа-Хольском районе Республики Тыва, в результате чего пострадали 20 человек, скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, сообщили ТАСС в Министерстве внутренних дел по Республике Тыва.

"Водитель скрылся, в настоящее время его разыскивают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что водитель самосвала не справился с управлением в горной местности, в результате чего грузовик опрокинулся. кузове грузовика находилось 20 человек, в том числе пятеро детей до 12 лет. В результате девять человек были госпитализированы.

Теги
РоссияТыва
Облет территории не дал результатов в поиске мальчика, пропавшего в Свердловской области
Спасатели совершили десантирование с вертолета на горный хребет, они пройдут по маршруту туристов и возможным путям отхода, продолжая поиски
Читать полностью