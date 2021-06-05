Водитель опрокинувшегося в Туве грузовика скрылся с места аварии

ТАСС, 5 июня. Водитель перевозившего людей грузовика, перевернувшегося в Чаа-Хольском районе Республики Тыва, в результате чего пострадали 20 человек, скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, сообщили ТАСС в Министерстве внутренних дел по Республике Тыва.

"Водитель скрылся, в настоящее время его разыскивают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что водитель самосвала не справился с управлением в горной местности, в результате чего грузовик опрокинулся. кузове грузовика находилось 20 человек, в том числе пятеро детей до 12 лет. В результате девять человек были госпитализированы.