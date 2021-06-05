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В Подмосковье погибли два человека при столкновении трех машин

В аварии также пострадал ребенок

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье, в результате погибли два человека, пострадал ребенок. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 16:00 мск на 73-м км Дмитровского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств - автомобилей Mitsubishi, Volvo и Nissan. В результате столкновения погибли два взрослых, один ребенок пострадал и был госпитализирован", - сообщил собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Россия
В Самарской области столкнулись три фуры
После ДТП были госпитализированы два человека
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