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Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП с грузовиком в Туве

По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, у одного из них состояние, угрожающее жизни

ТАСС, 5 июня. Шесть пострадавших в результате опрокидывания грузовика в Чаа-Хольском районе Тувы находятся в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" написал врио главы республики Владислав Ховалыг.

"Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжелом состоянии. К сожалению, погодные условия не позволили вылететь вертолетом. Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжелое состояние, угрожающее жизни", - написал Ховалыг.

Ранее сообщалось, что водитель самосвала не справился с управлением в горной местности, в результате чего грузовик опрокинулся. Пострадал 21 человек. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что пострадавшие - члены одной большой семьи.

Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

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