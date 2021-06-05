В Солнечногорске 15 человек обратились к медикам с признаками отравления

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. В Солнечногорске обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления 15 человек, в том числе 12 подростков. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах.

"В поселке Красный Воин городского округа Солнечногорск из филиала Института искусств и информационных технологий за медицинской помощью обратились 15 человек (12 из них подростки) с подозрением на пищевое отравление", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте.