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Полиция задержала водителя грузовика, в ДТП с которым в Туве пострадал 21 человек

Мужчину доставят в межмуниципальный отдел МВД России "Улуг-Хемский"
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 5 июня. Водитель грузовика, при опрокидывании которого в Туве пострадал 21 человек, задержан. Об этом в субботу сообщили ТАСС в МВД республики.

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"38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание, разыскан и задержан оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что водитель будет доставлен в межмуниципальный отдел МВД России "Улуг-Хемский".

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