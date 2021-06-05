Полиция задержала водителя грузовика, в ДТП с которым в Туве пострадал 21 человек

ТАСС, 5 июня. Водитель грузовика, при опрокидывании которого в Туве пострадал 21 человек, задержан. Об этом в субботу сообщили ТАСС в МВД республики.

"38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание, разыскан и задержан оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что водитель будет доставлен в межмуниципальный отдел МВД России "Улуг-Хемский".