По факту столкновения поезда и автомобиля под Анапой завели уголовное дело

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Следователи Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ завели уголовное дело из-за столкновения поезда и легкового автомобиля в Краснодарском крае, в результате которого два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе управления в субботу.

"По факту столкновения пассажирского поезда и легкового автомобиля на участке Северо-Кавказской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы, осмотрено место происшествия.

В субботу днем на железнодорожном перегоне под Анапой столкнулись поезд и легковушка. Погибли два человека, еще один госпитализирован. Столкновение произошло из-за того, что внедорожник выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Авария вызвала задержку поездов, в настоящее время движение восстановлено.